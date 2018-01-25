Цена на нефть движется к $75 за баррель, на АЗС ждут роста цен на бензин

По состоянию на 24 января цена нефти марки Brent составила $69,83/баррель. На мировом рынке уже начали поговаривать и морально готовиться к новой психологической отметке в $75/баррель.



Как мировые фьючерсы отразятся на ценниках отечественных заправочных станций пишет UBR.ua.



В Украине, тем временем, горючее неустанно продолжает дорожать. По данным Консалтинговой группы А-95, средняя стоимость "пятого" бензина в среднем по стране стоит 30,17 грн/$. За неполный январь этого года этот вид топлива уже подорожал на 1,74 грн. на литре. Не отстают и другие виды горючего.



Тройка самых дорогих сетей по-прежнему неизменна: на WOG, ОККО и Socar "пятый" бензин стоит 32,45-32,49 грн./л, "дизель" - 29,95-29,99 грн./л, автогаз – 13,68-13,79 грн./л.



Как рассказали эксперты, цены на нефтепродукты хоть коррелируют с нефтяными котировками, но полной синхронизации не имеют. Нельзя игнорировать тот факт, что и биржа нефти, и биржа нефтепродуктов (а это отдельные биржи), сильно подвержены различного рода спекулятивным составляющим, которые учесть, а тем более спрогнозировать - не представляется возможным. И это даже без учета изменений курса национальной валюты.



Так или иначе, каждое увеличение стоимости нефти на $1/барр., уже дает основание для повышения цены каждой тонны бензина на $7, что адекватно 18 коп./л в рознице.



"Можно осторожно предположить, что если цена на нефть зафиксируется на отметке $75/барр., то это создаст экономические предпосылки к подорожанию бензина в розничных сетях Украины на 1,3 грн./л к уже имеющейся средней цене 30,11 грн./л", — подметил эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.

