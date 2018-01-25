Транзитная диверсия России: они нас обходят

Агрессор, похоже, избрал обходные пути. В прямом смысле слова. «Газпром» объявил о строительстве второй нитки морского участка «Турецкого потока». Обе нитки газопровода будут запущены до конца 2019-го. Как раз к моменту окончания контракта, за который Янукович посадил Тимошенко. А там и «Северный поток-2» может подоспеть. Как сказал Коболев, из-за «Турецкого потока» наша южная ветка ГТС уже мертва. А о железной дороге в обход Украины забыли?



Не все, наверное, знают, что Россия с 11 декабря 2017 года перевела все поезда дальнего следования – и грузовые, и пассажирские в направлении Москва–Ростов-на-Дону и дальше на юг, в Сочи, на курорты Краснодарского края и в Минводы – в обход Украины.



Небольшой участок железной дороги, связывающей Москву с Адлером, длиной всего 37 км мы презрительно называли “перегоном в Луганской области” и никогда не рассматривали всерьез. Какое стратегическое значение может быть у перегона? Подумаешь, сменили шило на мыло: вместо Гартмашевка–Зориновка теперь Журавка–Миллерово.



Поэтому, когда в 2015 году Россия начала строительство альтернативной ветки железной дороги, полностью проходящей по ее территории, а 7 августа 2017 года сдала в эксплуатацию 140 км рельсов, мы ухмылялись: разговоры не стоят тех копеек, которые агрессор платил за железнодорожный проезд через Луганскую область.



Потом, правда, оказалось, что за транзит мы получали $70 млн. И через “несчастный перегон” до начала АТО проходил огромный поток, особенно летом: до 190 железнодорожных составов в сутки, преимущественно пассажирских. Украинские пограничники могут теперь вздохнуть с облегчением: по новому правилу о въезде с 2018 года им бы пришлось всем пассажирам “пальчики откатывать”. Помимо погранично-таможенных проверок.



Не удивительно, что после открытия нового участка в сентябре минувшего года, когда по нему пустили на тот момент еще только грузовые составы, министр обороны РФ Сергей Шойгу с пафосом прикрепил орден Жукова к знамени 39-й бригады железнодорожных войск, участвовавшей в строительстве.



Мы уже пытались протоптать новый "Шелковый путь" – транспортировку грузов в обход России через два моря, Грузию и Казахстан в Китай. Где-то там, на границе Казахстана с КНР, наш состав и застрял. На радость местным голодным сусликам. Мы подробно описывали эту историю на “Версиях”. Я даже название той дыры помню – станция Достык

Сейчас, похоже, агрессор всерьез озаботился тем, чтобы лишить нас и того, и другого – и статуса, и денег. На днях было получено разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. “Газпром” железно уверен, что обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года

Уже стал известен подрядчик строительства: это базирующаяся в Норвегии межнациональная инженерно-строительная компания Kværner, 30% акций которой принадлежат Министерству экономики и рыболовства Норвегии. Таким образом, Норвегия, которая возглавляет неформальную “коалицию” стран северной Европы, выступающих против строительства "Северного потока-2", уже фактически сама принимает в нем участие

Наши блоггеры недолго язвили по этому поводу в соцсетях и переключились на другие темы. Пока не стало известно, что перегон был только началом и Москва планирует уже в ближайшее время продолжение строительства дороги от станции Журавка до Прохоровки. Мелочь, но неприятно, особенно с точки зрения транзита. Тут потери увеличиваются уже до $200 млн. в год.А к 2025 году будет сдана скоростная железнодорожная магистраль вдоль восточной границы Украины, которая соединит Центральную часть РФ с Черноморским побережьем в направлении Воронеж–Лиски–Ростов-на-Дону. И вот тогда, как считает известный экономический аналитик Александр Охрименко, Россия окончательно “выстроит свою инфраструктуру в этом регионе и прекратит использовать Украину как транзитную страну”. Отчего мы рискуем потерять в среднем $1,6 млрд., которые мы зарабатывали на железнодорожном транзите в Европу.Более того, не сомневаюсь, что коварный план обхода Украины не ограничится только тем, что поезда страны-агрессора будут ездить МИМО. Боюсь, что и нашим поездам предложат “объезжать Россию”. А как ты ее объедешь? Она же огромная!Мы уже пытались протоптать новый "Шелковый путь" – транспортировку грузов в обход России через два моря, Грузию и Казахстан в Китай. Где-то там, на границе Казахстана с КНР, наш состав и застрял. На радость местным голодным сусликам. Мы подробно описывали эту историю на “Версиях”. Я даже название той дыры помню – станция Достык. У меня дружбан-юморист так своего алабая назвал – Достык.Впрочем, мы не теряем присутствие духа. Когда новый “Шелковый путь” уперся в Достык, мы стали фантазировать о новом маршруте под названием "Шелковый ветер": из Китая через Казахстан, Азербайджан и Грузию, оттуда по двум направлениям – в Турцию или в Украину, а из нее через Беларусь – до литовского порта Клайпеда на Балтике.Отличная идея. Вопрос лишь в том, не перетащит ли Россия на себя поток грузов из Азии в Европу и обратно (т.е. из Китая через Казахстан в РФ и далее в страны ЕС), построив новые “рельсы” в обход Украины?Тем более что у нас денег на закупки и ремонты подвижного состава крайне мало, а глобальная модернизация железнодорожного полотна и линий электропередач – из разряда научной фантастики. При том, что изношенность парка магистральных электровозов и тепловозов, электро- и дизель-поездов, грузовых и пассажирских вагонов –свыше 80%, а длина магистральных путей с просроченным капитальным ремонтом – 27% от общей протяженности железных дорог.Кстати, с газовыми трубопроводами аналогичная ситуация. Они тоже на ладан дышат, и за свои деньги мы их вряд ли отремонтируем. Но будет ли кто-то из европейских инвесторов закачивать в нашу трубу миллиарды? Если даже “Нефтегаз” пока не готов это делать.Напомню, что ставшая прочти крылатой фраза главы правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева, процитированная в начале статьи – "Наша южная ветка уже умерла, потому что Турция согласилась строить “Турецкий поток" – прозвучала во время дискуссии о реконструкции компрессорных станций "Ананьив", "Заднипровська" и "Пивденнобузька".Правление "Нефтегаза" не согласовало капиталовложения на сумму более 4 млрд. грн. И Коболев аргументировал отказ вкладывать деньги в обновление компрессорных станций (КС) газопровода, по которому российский газ поступает в Турцию и на Балканы, необходимостью понимать судьбу украинской ГТС после 2019 года.Что будет в 2019-м? Вы что, забыли?! Закончится транзитный контракт с "Газпромом", являвшийся частью того самого скандально знаменитого договора, который был подписан 19 января 2009 года руководителями "Нефтегаза" и "Газпрома" по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина.Парадокс в том, что антинародный режим Виктора Януковича упек Юлию Владимировну в тюрьму именно за этот контракт. Точнее, за превышение ею служебных полномочий. Февральская революцию 2014-го освободила узницу из застенков и тем самым как бы признала, что претензий к контракту нет.Но вне зависимости от того, что происходило у нас на арене политического цирка, никто не ставил под сомнение транзит. Потому что в транзите российского газа в Европу, Турцию и на Балканы мы заинтересованы кровно. Не только из-за денег, а, прежде всего, из-за стратегической значимости статуса страны-транзитера.Сейчас, похоже, агрессор всерьез озаботился тем, чтобы лишить нас и того, и другого – и статуса, и денег. На днях было получено разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. “Газпром” железно уверен, что обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года.Всего, по словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, проект "Турецкий поток" реализуется одновременно на трех участках: на берегу в России и Турции, а также в Черном море. На морском участке уложено более 760 км суммарно по двум ниткам, завершается строительство участка берегового примыкания в России, а в Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала. Учитывая, что длина морской части трубы – 930 км, сухопутной части по турецкой территории – 180 км, а строительство морского участка начато совсем недавно – в мае 2017 года, нас обходят на высокой скорости.А тут еще и немцы, наконец договорившиеся о создании большой коалиции (следовательно, перевыборов у них не будет), подыгрывают "Газпрому" по "Северному потоку-2". В Германии выступили против поправок Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают проект. И довольно ловко от них отбиваются.Поправки предусматривают возможность распространения норм европейского энергетического законодательства на входящие из третьих стран в Европу газопроводы. Германия же настаивает, что Еврокомиссия не сумела продемонстрировать никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза.Кроме того, уже стал известен подрядчик строительства: это базирующаяся в Норвегии межнациональная инженерно-строительная компания Kværner, 30% акций которой принадлежат Министерству экономики и рыболовства Норвегии. Таким образом, Норвегия, которая возглавляет неформальную “коалицию” стран северной Европы, выступающих против строительства "Северного потока-2", уже фактически сама принимает в нем участие.Конечно, в отличие от “Турецкого потока”, полной уверенности, что “Северный поток-2” будет построен, нет ни у кого. Поэтому у нас остается надежда, что эта “проклятая труба” мощностью 55 млрд. куб. м в год так и останется в мечтах злобного Путина и после 2019 года мы подпишем с агрессором еще один транзитный договор. Хотя меня почему-то одолевают на сей счет великие сомнения.И что самое противное – компенсировать огорчение нечем. Россия нас обходит, а мы Россию – нет. Единственное, что мы построили за последнее время – это авдеевский газопровод в обход неподконтрольных территорий – из Очеретяного к Авдеевке.Как сообщается, газопровод сможет обеспечить газом, кроме Авдеевки, еще семь окрестных селений: Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово. Стоимость “стратегического проекта” 58 млн. грн., да и то часть этой суммы профинансировал Авдеевский коксохимический завод. На этом наши утешения заканчиваются.P.S. Принять, что ли, еще один закон и запретить России строить “обходные” трубопроводы и железнодорожные перегоны? Как в анекдоте про петуха, который бежит за курицей, “не догоню – так согреюсь”.P.P.S. Когда написал, вспомнил, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак не так давно заявил в эфире дружественного якобы Саакашвили телеканала ZIK: "Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю".https://www.youtube.com/watch?v=KGFD3LkTXm0Вот уж наши чудаки из власти. Не поймешь, где агенты Кремля, где идиоты. А, может, на немцев работают – чтобы побыстрее “Северный поток-2” пролоббировать? А?!