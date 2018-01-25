Элтон Джон сообщил о завершении своей гастрольной карьеры

Знаменитый британский поп-музыкант Элтон Джон в среду, 24 января, заявил о завершении своей почти полувековой гастрольной карьеры. В то же время композитор в сентябре этого года отправится в свое последнее мировое турне, сообщает Reuters.



На пресс-конференции в Нью-Йорке 70-летний музыкант рассказал, что его приоритеты поменялись с тех пор, как он стал отцом двоих детей вместе со своим супругом Дэвидом Фернишем. "Я так их люблю. Я не хочу скучать по ним и не хочу, чтобы они скучали по мне. У меня был хороший путь", - пояснил Элтон Джон.



По словам певца, его прощальный тур продлится около трех лет, концерты будут проходить по всему миру. "Это будет замечательный способ поблагодарить людей, - отметил музыкант. - Это способ уйти с размахом". Вместе с тем артист опроверг появлявшиеся в британской прессе сообщения о том, что запланированное прекращение гастролей якобы связано с ухудшением состояния его здоровья.



Незадолго до официального заявления о прекращении гастролей на личном сайте Элтона Джона появилась заставка со словами из его песни Goodbye Yellow Brick Road: "Я наконец решил, что мое будущее лежит..."



На момент написания заметки на сайте певца концертный график расписан до 1 июля 2018 года.



В ближайшее воскресенье Элтон Джон споет дуэтом с певицей Майли Сайрус на церемонии присуждения музыкальных премий "Грэмми", отмечает Русская служба BBC. Кроме того, 30 января музыкант проведет творческий концерт в свою честь на арене "Мэдисон-сквер-гарден" (Madison Square Garden) в Нью-Йорке с участием Сэма Смита, Криса Мартина, Кейши, Джона Ледженда и Кита Урбана.





