Сценарист "Робокопа" объявил о съемках новой части

Сценарист Эдвард Ноймайер, который в 1987 году вместе с Полом Верховеном работал над фантастическим боевиком "Робокоп", утверждает, что в настоящее время готовится очередное продолжение.



"Подробностей мы раскрывать не можем. Уже было несколько "Робокопов". Недавно сделали ремейк. Но, смею сказать, в нашем случае мы вернемся к оригинальному "Робокопу", которого все любят, и оттуда двинемся вперед. По сути, это продолжение первого фильма. По крайней мере мне так кажется. В любом случае там точно есть дух классики", - переводит интервью Ноймайера "Кинопоиск".



Таким образом новый фильм будет игнорировать события "Робокопа 2", "Робокопа 3" и "Робокопа" 2014 года. Аналогичным образом намерен поступить Джеймс Кэмерон, который возвращается к работе над "Терминатором" и собирается снять прямое продолжение "Терминатора 2", игнорируя все неудачные сиквелы.



В 1988 году Ноймайер вместе с Майклом Майнером создал сценарий "Робокоп: Корпоративные войны", действие которого развивалось через 25 лет после оригинального фильма и рассказывало о будущем Алекса Мерфи и Детройта. Идея не была поддержана, вместо этого был снят "Робокоп 2" по сценарию Фрэнка Миллера.



Предполагалось, что в 2014 году Жозе Падильи положит начало новой сюжетной ветке "Робокопа". Его картина собрала в прокате 242 млн долларов, однако провальные отзывы критиков и зрителей не оставили надежд на продолжение.



Эдвард Ноймайер задумал "Робокопа", находясь под впечатлением от работы на съемках фильма "Бегущий по лезвию". Довести идею до полноценного сценария ему помог Майкл Майнер. В первых версиях Робокоп напоминал Тони Старка, служащего в полиции. Пол Верховен попытался внести в историю любовную линию, но в итоге посчитал, что интим между киборгом и его напарницей будет выглядеть неправдоподобно и глупо.



"Робокоп" получил "Оскара" за звуковые эффекты, а также премии "Сатурн" за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшие спецэффекты, лучший грим и лучший фантастический фильм.





