Уникальная программа способна предсказать время смерти

Специалисты из Стэнфордского университета предлагают использовать искусственный интеллект для прогнозирования времени смерти. Программа, разработанная учеными, точно и быстро определяет, когда человек умрет. Она может пригодиться врачам с неизлечимо больными пациентами, рассказывает The Deccan Chronicle.



Для создания программы исследователи проанализировали данные 160000 пациентов. Была изучена информация о прошлых диагнозах и лечении. Потом ученые составили алгоритм. Затем его использовали для выяснения, кто из 40000 пациентов умрет в течение следующих 3-12 месяцев.



Программа предсказывала смерть с 90% точностью. По словам специалистов, дело в том, что анализировались все причины. Новая программа может появиться в больницах в ближайшее время. Ученые подчеркивают: полностью полагаться на программу нельзя. Необходимо также профессиональное мнение врачей.

