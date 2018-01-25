Трамп: я с нетерпением жду допроса по поводу вмешательства России в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет пытаться избежать допроса по поводу вмешательства России в выборы. Об этом он рассказал журналистам вечером 24 января в Белом доме.



По словам президента, он «с радостью» ответит на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера под присягой «как можно скорее». Это может случиться в течение «двух-трех недель».



Позднее адвокат Трампа Тай Кобб заметил, что президент гарантировал только то, что он явится на допрос. Конкретные сроки встречи пока не согласованы.



Ранее Трамп открыто не заявлял, готов ли он ответить на вопросы Мюллера.



«Вот как все было, чтобы вы понимали. Не было никаких заговоров. Не было никакого вмешательства. Я с нетерпением жду [допроса]», — заявил Трамп.



Расследование возможного вмешательства России в американские выборы ведется с 2016 года, в мае 2017 года его возглавил Роберт Мюллер. По данным американских СМИ, Мюллер в том числе изучает возможные связи предвыборного штаба Трампа с Россией.



Спецпрокурор уже допросил многих чиновников администрации Трампа, в том числе его зятя и советника Джареда Кушнера.

