Супрун хочет наказывать врачей за фальшивые справки о вакцинации

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила о необходимости введения наказания медицинского персонала за выдачу фальшивых справок о вакцинации.



О разработке таких законодательных изменений Супрун написала в колонке для "Украинской правды. Жизни".



"Мы начали разработку законодательных изменений относительно вакцинации, которые четко регламентируют вопрос обязательности вакцинации, ужесточат ответственность за отказ от вакцинации без медицинских противопоказаний, выдачу фальшивых справок и главное - обеспечат соблюдение уровня качества вакцин, которые используются в Украине, и помогут сформировать лекарственную культуру прививки и контроля поствакцинального здоровья", - отметила Супрун.



Она привела статистику, что за последний год в Украине заболели корью 6784 человек, а умерли 8 человек. Среди заболевших 86% не были вакцинированными.



"Иногда нам говорят: но ведь среди заболевших есть 14% вакцинированных. К сожалению, технически невозможно проверить, сколько из них имели поддельные справки, а это все еще является отвратительной и разрушающей человеческие жизни практикой в нашей стране", - подчеркнула глава Минздрава.

