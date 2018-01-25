Макрон рассказал в Давосе о кризисе глобализации

Глобализация проходит через кризисный этап, и бороться с наступившим кризисом можно только объединившись, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду.



"Давайте не будем наивными, глобализация столкнулась с глубоким кризисом, и с этим вызовом странам и гражданскому обществу необходимо бороться коллективно, чтобы найти и претворить в жизнь общее решение", - отметил Э.Макрон.



Президент Франции подчеркнул, что прибыл в Давос, чтобы призвать другие страны к действию и обратить на важность роли европейских стран в мире.



"Если мы хотим избежать раздробления мира, нам нужна сильная Европа, это совершенно необходимо", - сказал Э.Макрон.

