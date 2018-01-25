Россия заподозрили Беларусь в поставках сыра из Украины

До 25% сыров на рынке России могут быть украинского происхождения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано.



По ее словам, в Россию ежегодно поставляется 150-300 тысяч тонн сыра, и значительная часть этой продукции произведена в Украине, поставки из которой запрещены с 2016 года.



"Продукция ввозится в Россию через Беларусь под видом товаров из Македонии, Ирана и других стран", – говорится в сообщении.



Также отмечается, что в октябре 2017 года на границе с Беларусью были зафиксированы партии сыров из Македонии, Китая, Ирана и Сан-Марино, однако ветеринарные службы этих стран заявили, что не отгружали продукцию ни в Россию, ни в Беларусь.



"Скорее всего, речь идет о легализации украинского сыра или белково-жирового продукта через Беларусь (в ​​частности, через "Белтаможсервис")", – говорится письме руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта замглавы Минэкономразвития России Савве Шипову.



В России называют такую продукцию "небезопасной и низкокачественной".



Импорт всех видов сыра в январе-ноябре 2017 года увеличился, по информации Федеральной таможенной службы, на 11,5%, до 172,6 тыс. т. Данных об импорте сырных продуктов за 2017 год нет, по итогам 2016-го он составил 98 тыс. т.



Если допустить, что объем импорта сырных продуктов в 2017 году остался на уровне 2016 года, и с учетом данных Россельхознадзора доля сыроподобной продукции во всей категории сыров на российском рынке в прошлом году могла составить от 15 до 25,5%.

