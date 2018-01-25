Наш кандидат!

Ознакомился со списком кандидатов на должности в Центральную избирательную комиссию. Сразу нашел наиболее достойную личность, способную возглавить новый ЦИК. Все-таки молодцы побратимы из «Народного фронта». Нашли кандидата, способного провести абсолютно честные выборы кого угодно. Это Ирина Ефремова. Женщина выдающихся достоинств, которой Усенко-Черная, не говоря уже о субтильном Магере, и в подметки не годится. Соль земли украинской. Наш ответ жалким нападкам Путина, пытающегося сорвать продолжение сотрудничества нации с Международным валютным фондом.



Ирина Ефремова сразу зарекомендовала себя как бескомпромиссный политик, обладающий неженской (в хорошем гендерном смысле этого слова) силой воли. Все помнят ее инициативу вышвырнуть так называемую медиа-пиз…ту (выражение достойного представителя этого сообщества Ромы Скрыпина) из парламентского буфета. Мешают питаться настоящим работягам, целыми днями давящим на кнопки с риском для здоровья. Возразить нечего. Тысячи журналистов аккредитуются в Раду только с одной целью: пожрать в буфете, где всегда, при всех режимах, в том числе и диктаторском, были относительно приемлемые цены на сочные сосиски, бутеры с икрой украинского производства и семужку. Вид бездельников, толпящихся в буфете, постоянно чавкающих и отрыгивающих органическую пищу, возмущал до глубины души не одну Ефремову. С очень дельной инициативой выступила Виктория Сюмар – самая успешная торговка домашним творогом, прошедшая путь от базара до главы парламентского комитета по вопросам свободы слова. Виктория, которая помнит еще холод скамеек в разваливающихся пригородных электричках, выступила с полезной инициативой: немедленно изменить правила аккредитации! Надо перед каждой сессией тщательно фильтровать списки дармоедов и медиа-бездельников, объедающих народных избранников. Беспощадной карающей рукой исключать тех, кто: а) много ест; б) норовит заснять парламентария, лакомящегося сосиской; в) поливает грязью высшее руководство законодательного органа в лице Андрея Парубия. Меры, предложенные Сюмар, помогут сократить поголовье медиа-скотов вдвое, а то и втрое.



Буфет, соответственно, разгрузится, и будущий глава Центральной избирательной комиссии от «Народного фронта» получит возможность спокойно перекусить заслуженным ланчем прямо в подвале ВР. Это и есть европейская реформа украинского парламента, о которой столько говорил Парубий под Коксом. Который Пэт. Кстати, давно к нам не приезжал, многих начинает ломать.



Лидер нации неоднократно, в том числе и после Мальдив, заявлял: все пройдет в штатном режиме. В частности, до президентских выборов еще год. И все решится в ближайшие шесть месяцев. Если решительные реформы, которые отлично пошли прямо с 25 января, увенчаются сокрушительным успехом, то главком примет решение о баллотировании на второй срок

Юлии Тимошенко, которая была обделена президентом при распределении мест в ЦИК (не включил представителя «Батькивщины» в состав электоральных счетоводов), надо понимать: против Ефремовой у ее партийцев нет никаких шансов. Да, Кыцюндеру обидно: первое место в президентском рейтинге, первое место в партийном забеге по всем социологическим версиям, а мест в ЦИКе не хватило. Так будь мужественной, нормально отнесись к поражению. Выступи с инициативой по входу в буфет ВР по талонам и спецпропускам. И счастье, возможно, улыбнется. У нас же кто представляет правящую коалицию в Раде? Да, ее формально как бы и нет, но кого это, простите за выражение, гребет? Есть нерушимый блок «Народного фронта» и «Блока верховного главнокомандующего». Есть Яценюк, который символизирует рост волос в нижней части головы. Есть, в конце концов, Гройсман, который нашел подходы к «фронтовикам» и всячески заигрывает с ними. Вот сильнейшие и мудрейшие по праву деребанят места в таком важном и доходном органе, как Центральная избирательная комиссия. Суммы там фигурируют нормальные. Судя по уголовным делам, которые, вне всякого сомнения, сфальсифицированы. Диктаторского режима уже нет, но расценки остались.Конечно же, попытка сформировать новый состав Центризбиркома после почти трехлетнего простоя вовсе не свидетельствует о каких-то досрочных выборах. Лидер нации неоднократно, в том числе и после Мальдив, заявлял: все пройдет в штатном режиме. В частности, до президентских выборов еще год. И все решится в ближайшие шесть месяцев. Если решительные реформы, которые отлично пошли прямо с 25 января, увенчаются сокрушительным успехом, то главком примет решение о баллотировании на второй срок. Думаю, подобная скромность неуместна. Сотни трудовых коллективов, доярки, стартаперы, хипстеры, директора венчурных фондов, мерчандайзеры, представители айти-сектора уже пишут письма с требованием к президенту баллотироваться на второй срок. Действительно, не Тимошенко же выбирать. Или какого-нибудь неизвестного кандидата, которого нам подсунут в самый последний момент. Нет уж, увольте! Только-только начались решительные реформы во всех сферах, и нельзя менять коня на электоральной переправе. Конь, как вы сами понимаете, употреблен мною исключительно в позитивном смысле. Украина на наших изумленных глазах превратилась в «аграрную сверхдержаву», существующую на «инновациях». Никогда такого не пробовал, но, судя по всему, забористый препарат. И никаких оснований не верить Юлии Порошенко (блестящий украинский аграрный стартапер) у меня нет. Так что очередной срок – и никаких гвоздей! Тылы в ЦИК может надежно прикрыть видная во всех отношениях представительница «Народного фронта» Ирина Ефремова. Уж она Путина в бараний рог скрутит, попадись он ей под горячую руку.