Закон по Донбассу не противодействует минским соглашениям – Волкер

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер убежден, что закон по обеспечению суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса упорядочивает проводимую военную операцию в регионе и не противодействует Минским соглашениям.



"Я не думаю, что он что-то меняет в этом контексте. Ситуация - такая же, как и была... Там просто говорится, что мы видим собственными глазами. Закон упорядочивает военную операцию, что, по моему мнению, важно. В течение нескольких лет это называлось антитеррористической операцией, а это настоящая военная операция для защиты страны", - сказал он в интервью "Радио Свобода".



Также по мнению К.Волкера, документ формализует права граждан Украины, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.



"То, что там нет упоминания о "Минске", не означает, что он противодействует "Минску". Украина является участником Минских соглашений, участвует в Трехсторонней контактной группе в Минске каждые несколько недель. Она приняла закон о специальном статусе, закон об амнистии, готова к проведению местных выборов, когда для этого будут условия", - заявил дипломат.



Он также отметил, что Украина придерживается Минских соглашений. "Как по мне, нужно, чтобы и российская сторона выполнила свою часть, в том числе по соблюдению перемирия", - добавил К.Волкер.

