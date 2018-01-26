Порошенко не решил, будет ли идти на второй срок

Президент Украины Петр Порошенко будет баллотироваться на второй срок, если следующие полгода его президентства будут успешными. Об этом глава государства заявил в четверг, 25 января, на "Украинском завтраке" в Давосе, сообщает ZN.ua.



"У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью", - ответил президент на вопрос о его участии в выборах.



При этом Порошенко уточнил, что его решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными.



Выборы президента Украины должны состояться весной 2019 года.

