Порошенко не решил, будет ли идти на второй срок

Порошенко не решил, будет ли идти на второй срок

Президент Украины Петр Порошенко будет баллотироваться на второй срок, если следующие полгода его президентства будут успешными. Об этом глава государства заявил в четверг, 25 января, на "Украинском завтраке" в Давосе, сообщает ZN.ua.

"У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью", - ответил президент на вопрос о его участии в выборах.

При этом Порошенко уточнил, что его решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными.

Выборы президента Украины должны состояться весной 2019 года.