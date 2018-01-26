Главная цель миротворцев - не допустить замораживания ситуации на Донбассе - генерал США

Миротворческая миссия ООН на Донбассе должна не допустить замораживания ситуации, как этого хочет Россия.



Об этом заявил генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес, который до декабря 2017 командовал сухопутными силами США в Европе, сообщает "Голос Америки".



По его словам, результативности миротворческой миссии можно будет достичь лишь в том случае, если в ней будут участвовать "серьезные, квалифицированные силы, которые могут на самом деле в полной мере действовать в соответствии с мандатом".



"Если речь идет об ооновской миротворческой миссии (в Украине), они должны иметь мандат, который не позволяет заморозить нынешнюю ситуацию навсегда – как это делает Россия. Целью миссии должно быть выполнение Минска. Это должна быть профессиональная сила, которую бы уважали все стороны", - подчеркнул Ходжес.

