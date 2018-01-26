Администрация Трампа предлагает прекратить финансирование МКС - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает прекратить финансирование Международной космической станции (МКС) по линии NASA к 2025 году, сообщает The Verge со ссылкой на данные из проекта бюджета, с которыми ознакомилось издание.



В проект федерального бюджета могут быть внесены изменения до того, как его огласят 12 февраля, отмечает портал. Однако источника, знакомых с вопросом, подтвердили изданию, что директива будет в конечном предложении.



Отмечается, что финальная версия бюджета подлежит утверждению в Конгрессе. Однако данное решение может быть сигналом международным партнерам об отсутствии желания администрации Трампа финансировать программу МКС.

