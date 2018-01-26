Трамп прибыл в Давос для участия в форуме

Президент США Дональд Трамп прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме, передает УНН со ссылкой на Washington Post.



Д.Трамп прибыл в четверг утром в Цюрих, оттуда потом полетел в Давос.



В четверг президент США планирует провести переговоры в Давосе с премьер-министром Великобритании Терезой Май и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Также он планирует встретиться с основателем форума и пообедать с европейскими бизнес-лидерами.



Перед вылетом в Швейцарию Д.Трамп написал в Twitter, что собирается рассказать в Давосе о том, насколько величественной является Америка.



"Вскоре отправляюсь в Давос, Швейцария, чтобы рассказать миру о том, насколько величественная Америка, и что она делает. Наша экономика сейчас процветает, и со всем, что я делаю, будет только улучшаться... Наша страна, наконец, выигрывает!" - написал Д.Трамп.

