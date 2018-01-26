Миротворческая миссия на Донбассе жизненно необходима - Порошенко

Миротворческая миссия на востоке Украины жизненно необходима. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на "Украинском завтраке" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.



"Десятки тысяч украинцев защищают не только свой суверенитет, территориальную целостность и независимость, но свободу и независимость в Европе и во всем мире, останавливая Россию от попыток подорвать глобальную стабильность, когда один из постоянных членов Совета безопасности ООН является агрессором. Нам жизненно необходима миротворческая миссия на Востоке моей страны", - подчеркнул Глава государства.



Он поблагодарил международных партнеров за поддержку этой идеи и готовность принять участие в миротворческой миссии.

