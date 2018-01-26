Президент анонсировал изменения в налоговое законодательство

В Украине планируются изменения в налоговое законодательство, соглано которым будет облагаться налогами только капитал, который будет выводиться из государства. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на "Украинском завтраке" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.



По его словам, в Украине будет создана эффективная система, которая будет работать на защиту инвесторов и поощрять к инвестированию.



Указано, что в частности, планируются изменения в налоговое законодательство, соглано которым будет облагаться налогами только капитал, который будет выводиться из государства. Средства же, что будут оставаться и работать внутри страны, от налогообложения будут освобождаться, указал Глава государства.



"Мы планируем внести изменения в налоговое законодательство, заменить налог на прибыль, чтобы стимулировать привлечение инвестиций, но только в случае, когда средства выводятся из Украины. Когда вы инвестируете в Украину - вы не платите налоги", - сказал П.Порошенко.

