Ситуация на валютном рынке стабилизировалась – НБУ

Угроз для гривны не существует, а ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Об этом в четверг, 25 января, написал у себя в Facebook глава совета НБУ Богдан Данилишин.



"Сразу хочу успокоить, что никакой угрозы национальной денежной единицы нет, ситуация находится под контролем НБУ, ее также отслеживает совет НБУ, определяет Основные принципы денежно-кредитной политики", - написал он.



Данилишин уверен, что в данный момент отсутствуют факторы, которые могут оказать влияние на девальвацию нацвалюты. По его словам, в предыдущие годы также наблюдались негативные динамики, связанные с курсом гривны в январе-феврале.

