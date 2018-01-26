КНДР призвала корейцев «внутри и вне страны» к объединению

Власти КНДР выступили за улучшение отношений между Северной и Южной Кореей, призвав всю корейскую нацию внутри и вне страны к объединению. Заявление об этом было принято на объединенном собрании правительства, политических партий и организаций КНДР.



В нем говорится о необходимости «смягчить острую военную напряженность между Севером и Югом» и способствовать созданию мирной обстановки на Корейском полуострове.



Документ предлагает ликвидировать раскол нации путем налаживания контактов между странами, свободного передвижения граждан и обмена и сотрудничества во всех сферах деятельности.



Всей корейской нации встать на всеобщую борьбу против войны и в защиту мира для срыва безумных происков США спровоцировать ядерную войну, которые зажигают опасное пламя и приносят бедствие на эту землю! С высоко поднятым знаменем национальной самостоятельности и «общими силами нации» сорвем происки внутренних и внешних антиобъединительных сил и мощно откроем новую фазу воссоединения Родины!



В 2018 году исполняется 70 лет с момента раскола Кореи на два государства — Северную и Южную Корею.



1 января в своем новогоднем телевизионном обращении лидер КНДР Ким Чен Ын неожиданно призвал снизить военную напряженность на полуострове, а также предложил отправить северокорейских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан.



После этого две страны провели первые с 2015 года совместные переговоры, на которых Южная Корея поддержала инициативу Ким Чен Ына. В результате спортсмены двух стран пройдут на открытии олимпийских игр под флагом единой Кореи.



Тем временем власти США расширили санкционный список в отношении КНДР, внеся в него 16 корейцев, задействованных в разработке ядерной программы страны, а также ряд нефтяных, торговых и судоходных компаний.

