Волкер: РФ не достигла своих целей в конфликте на Донбассе

Россия не смогла достичь своих целей в конфликте на Донбассе. Такое мнение высказал специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Deutsche Welle.



По его мнению, «Россия надеялась привести к власти более дружественное правительство в Киеве, чтобы удержать Украину в сфере своего влияния», но это повлекло противоположный эффект. «Я считаю, что все завершилось трагедией, поскольку очень много людей пострадали в результате этого конфликта. Более десяти тысяч человек погибли и более миллиона человек стали вынужденными переселенцами, однако Россия своих целей в Украине не достигла», - подчеркнул он.



Волкер считает, что Россия не намерена оккупировать всю территорию Украины, а преследует скорее политические цели – «дестабилизировать Украину, влиять на политику Киева и попробовать вбить клин между Украиной и Западом».



Говоря о ситуации на Донбассе, Волкер подчеркнул, что, «безусловно, это не гражданская война». По его словам, русскоязычные люди живут в разных регионах Украины, и между ними не возникает конфликтов и нет дискриминации. Зато конфликт затронул лишь один регион. «Почему? Потому что он начался с гибридной войны, с мелкомасштабного вторжения России в Украине», - отметил спецпредставитель США.



Отвечая на вопрос о том, не умерли ли, по его мнению, Минские соглашения, Волкер отметил: «Нет, Минские соглашения очень важны». По его словам, эти соглашения являются инструментом, согласно которому «Россия подтверждает свою приверженность к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины». В то же время, по словам Волкера, в Украине считают, что Минские соглашения провалились, поскольку они не привели к завершению конфликта.



По его мнению, пока Россия отрицает свое непосредственное участие в конфликте на востоке Украины, ситуация не разрешится.



Отвечая на вопрос о том, не означают действия России, что санкции в отношении нее не работают, Волкер отметил: «Я бы так не сказал. Я бы сказал, что они не сработали, но это другое. Думаю, в России многие осознают, что санкции негативно влияют на их страну. И повлияют еще больше, если ограничительные меры продлевать».

