Президент Литвы считает, что Украина сохраняет шансы стать членом ЕС

Членство в Евросоюзе остается для Украины перспективной возможностью. Об этом в четверг в эфире национального радио Литвы заявила по телефону из Давоса президент Даля Грибаускайте. В одной из дискуссий ее партнерами будут президенты Украины и Польши.



"Возможность для каждой страны на том или ином историческом этапе добиться своей цели существует", - ответила она на вопрос о том, реально ли ожидать приема Украины в ЕС. По словам литовского лидера, ни одну из стран нельзя лишать такой возможности. "Для людей Украины эта надежда тоже должна остаться", - утверждала Грибаускайте.



По ее мнению, все зависит от развития событий, от внешних обстоятельств, "от политического окна, которое открывается на поворотах истории". Очень важным фактором Грибаускайте назвала "сплочение всех усилий страны в достижении конкретной цели". "Очень надеюсь, что не возникнет какого-то противоречия, столкновения между целями европейского развития и будущим самой Украины", - сказала президент.



Литва, по ее словам, готова оказывать Киеву на пути евроинтеграции всяческую поддержку.

