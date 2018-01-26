США считают, что операция Турции в Сирии может иметь тяжелые последствия

Соединенные Штаты считают, что у Турции есть законные основания для обеспокоенности по поводу своей национальной безопасности, однако военная операция против курдских формирований на севере Сирии может иметь крайне негативные последствия в случае каких-то просчетов при ее проведении. Как сообщило агентство Bloomberg, об этом заявил в четверг помощник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт, сопровождающий главу американской администрации Дональда Трампа в поездке на Всемирный экономический форум в Давосе.



Операция турецких войск в Африне против курдских сил, которые пользуются поддержкой со стороны США, может вызвать "тяжелые последствия", если в ее ходе будут допущены какие-то ошибки, предупредил Боссерт. "Надеюсь, что НАТО не воюет там сама с собой, - подчеркнул он. - Думаю, все дело в том, что у Турции есть законные основания для беспокойства по поводу своей безопасности".



Помощник американского лидера напомнил, что Турция является членом Североатлантического альянса. В связи с этим Боссерт выразил надежду на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "сохраняет приверженность своим обязательствам и учитывает их, когда думает о последствиях своих решений".



Агентство Bloomberg также отметило, что со своей стороны старший советник турецкого лидера Ильнур Чевик сообщил об опасности "столкновения союзников" в районе сирийского города Манбидж, где американские инструкторы помогают курдским военизированным формированиям.



Турция считает курдские организации "Демократический союз" и "Силы народной самообороны" террористическими и начала против них 20 января операцию "Оливковая ветвь" в районе Африн на севере Сирии, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Соединенные Штаты ранее заявляли, что понимают обеспокоенность Турции по поводу террористической угрозы, но призывают ее проявлять сдержанность. В среду Трамп и Эрдоган обсудили этот вопрос в разговоре по телефону.

