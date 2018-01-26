Сакварелидзе вручили обвинение по делу о "прорыве госграницы"

Львовская прокуратура вручила обвинительный акт соратнику лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили Давиду Сакварелидзе по делу о пересечении госграницы на пропускном пункте Шегини. Об этом в четверг, 25 января, он написал на своей странице в соцсети Facebook.



"Вручение обвинения во Львове. Дело Совести", – прокоментировал данный факт Сакварелидзе.



Так, Сакварелидзе обвиняют в действиях, которые привели к нарушению работы учреждения, в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в устранении препятствий по предварительному сговору лиц.



Соратнику Саакашвили инкриминируют сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и препятствие выполнению их служебных обязанностей.

