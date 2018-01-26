Закон о Донбассе не изменит ситуации в регионе – Волкер

Закон о реинтеграции Донбасса не сильно изменит ситуацию в регионе. Об этом заявил представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Радио Свобода, которое было опубликовано в среду, 24 января.



"Относительно закона о реинтеграции, то, знаете, я не думаю, что он что-то меняет в этом контексте. Ситуация – такая же, как и была. Российский контроль и командование силами там присутствовали, поэтому можно назвать это, по крайней мере неформально, оккупацией и вторжением. Поэтому не думаю, что это что-то меняет. Там просто говорится, что мы видим собственными глазами", – представитель Госдепа.



Вместе с тем, он отметил важные составляющие этого закона. По словам Волкера, согласно закону, на Донбассе идет полномасштабная военная операция, а не АТО, как считалось несколько последних лет. Представитель Госдепа уверен, что Украина не нарушила Минских соглашений, приняв этот закон.



"Украина является участником Минских соглашений, участвует в Трехсторонней контактной группе в Минске каждые несколько недель. Она приняла закон о специальном статусе, закон об амнистии, готова к проведению местных выборов, когда для этого будут условия. Поэтому я думаю, что Украина придерживается соглашений. Как по мне, нужно, чтобы и российская сторона выполнила свою часть, в том числе по соблюдению перемирия", – добавил Волкер.

