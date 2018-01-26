Порошенко потребовал от русскоязычной журналистки снять вышиванку

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе поссорился с русскоязычной журналисткой. Об этом в четверг, 25 января, сообщает портал ТСН.



Девушка в сорочке с вышивкой на русском языке спросила у президента, зачем он принял «закон о войне». Какое СМИ она представляла, неизвестно. Порошенко пообещал ответить на вопрос, только если он прозвучит на украинском языке, а также посоветовал девушке «снять вышиванку».



В ответ журналистка отметила, что президент Украины «прекрасно понимает русский язык». «Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском», — сказал Порошенко. После этого девушку вывела охрана. Ей грозит лишение аккредитации.

