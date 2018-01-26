Вечные вопросы шумерской нации

«...Мне уже не понять, кто же прав был из нас в этих спорах без сна и покоя...». Спасибо Владимиру Высоцкому, которому, кстати, стукнуло бы 80 лет, за то, что так поэтично и на века сформулировал поиски истины, которая рождается в спорах. Это, правда, и до него было известно, но мне действительно не понятно, кто прав в спорах об истории и – это главное – современности нации, которая, сметая все преграды на своем пути, уверенно идет в Европу. Наверное, как утверждают многие, должно пройти какое-то время, чтобы все понять...



Ну, чтобы издали все немного прояснилось и стало понятно, что причина, а что следствие. И кто прав, а кто просто идиот. Это как в модном сегодня семейном анекдоте: «Папа, папа, а что бывает, когда кондом порвется? – На себя посмотри, придурок». Это как разница между «бель эпок» и «эпик фейл»: что тут наше, а что нет? Ну да ладно...



Однако все равно мне вот, например, не понятно, кто прав в споре представительницы древней шумерской нации, корнями уходящей в IV тысячелетие до нашей эры, с представителем графского рода, ведущего свое начало с легендарного Индриса, немецкого принца, который явился в Московское княжество лишь в средине XIV века, крестился там как Леонтий и наплодил кучу родов, включая предков Михаила Тухачевского, первого красного маршала, которого – вот чудеса-то! – напрочь декоммунизировали еще при коммунистах при помощи пули в затылок. Что весомее – 6 тысяч лет за спиной или всего каких-то 7 неполных веков в загашнике родословной?



А, запутал? То-то же! Это и есть гибридная война, ведущаяся на любом клочке планеты. И потому мы не о Тухачевском сейчас. И не о модном всепобеждающем тренде декоммунизации. Мы хотим знать, зрада случилась или перемога на полях Европы, более того, на ниве ПАСЕ в Страсбурге в споре между древней шумеркой Марией Ионовой, славной еще и тем, что она – подруга Ирины Геращенко (что само за себя многое говорит), и вице-спикером Госдумы России, графом Петром Толстым, который возглавляет в этой самой ПАСЕ российскую депутатскую делегацию и тоже, по семейной легенде, происходит от упомянутого Индриса? Мы о том, может ли «какой-то» граф, тем более москальский, видеть в древней шумерке обыкновенную ложкомойку-уборщицу из буфета ПАСЕ? Мы уверены: конечно, нет! А он видит и насмехается. В ПАСЕ! На шару поедая круассаны, выстраданные шумерской нацией в процессе получения безвиза в окопах на передовой, где киборги защитили европейскую цивилизацию от путинских орд. И где же здесь справедливость? Где, скажите на милость, солидарная помощь «Джавелинами» и кредитами МВФ, если налицо еще один подвид гибридной агрессии – духовно-визуальной?



Кто прав в споре представительницы древней шумерской нации, корнями уходящей в IV тысячелетие до нашей эры, с представителем графского рода, ведущего свое начало с легендарного Индриса, немецкого принца, который явился в Московское княжество лишь в средине XIV века, крестился там как Леонтий и наплодил кучу родов

Бен Ходжес, экс-командующий сухопутными силами США в Европе, тоже стал как-то подозрительно любознателен и начал задавать абсолютно не шумерские вопросы. Он рассказал, что как-то посещал Харьковский танковый завод и там кое-что узрел и чуть не прозрел. Слово генералу: «Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: «Что это?» – «Это на экспорт» – «Экспорт? Вы просите «Джавелины», а сами экспортируете танки?»

Речь идет, как вы уже, наверное, догадались, о том, что когда шумерскую делегацию нагло и взашей вытолкали с заседания, на котором рассматривался вопрос, возвращать ли в будущем в ПАСЕ российскую делегацию, шумеры решили отомстить. И случай подвернулся, когда Ионова увидела в буфете Толстого, который вместе с сенатором Константином Косачевым там что-то нагло ел. «...На завтраке встретила в отеле эмиссаров Госдумы мордора, которые жевали подсанкционные в Москве круассаны. Громко в глаза сказала: «Слава Украине!». Круассаны выпали изо рта, вице-спикер Госдумы ответил: «Слава». Я ему сказала: «Маладец, выучил». После этого они быстро собрались и покинули круассаны. Им повезло, потому что Ирина Геращенко вышла через 3 минуты, а их уже не было... В следующий раз научим «братьев» – «Героям Слава» и «Смерть врагам!», – рассказала Маша в своем «Фейсбуке».Вот и скажите, это ли не «СУГС!» во плоти и перемога? Так нет же, Косачев дерзко ответил: «Я там был. Какая-то дама, которую мы с Толстым приняли за обслуживающий персонал, потому что не очень здорово выглядела (уж извините), проходя мимо нашего стола, под нос изрекла «Слава Украине» и, не дожидаясь ответа, двинулась дальше. Видимо, гордая собой и считающая миссию исполненной. Ей в спину на моих глазах коллега Толстой в шутку произнес «героям сало», не понимая, кто перед ним и не придавая этому никакого значения. ...Выеденного яйца не стоит. Но у украинцев, видимо, после вчерашнего провала в ad hoc Комитете больше нечем похвастаться, особенно за командировочные перед начальством в Киеве, кроме мимолетного обмена колкостями за завтраком». И все! Не испугались ни шумеров, ни киборгов. Обидно, да? И жаль, конечно, что тоже по-шумерски блистательная Ира Геращенко не видела мордорских депутатов. Просто интересно, за кого бы они ее приняли?..Но ведь и это же еще не все! Как сообщил «Голос Америки», не верить которому шумеры не имеют права и который жители «Мордора» должны бояться как огня, недавно американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, экс-командующий сухопутными силами США в Европе, тоже стал как-то подозрительно любознателен и начал задавать абсолютно не шумерские вопросы. Он рассказал, что как-то посещал Харьковский танковый завод и там кое-что узрел и чуть не прозрел. Слово генералу: «Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: «Что это?» – «Это на экспорт» – «Экспорт? Вы просите «Джавелины», а сами экспортируете танки?». Смешно, правда? Сказывается, видимо, то, что американцы – тоже далеки от Шумера, им от роду-то всего чуть больше 200 лет...Но, с другой стороны, вот скажите, что это за вопрос? Так ведь можно дойти и до экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который когда-то, при правлении «кровавой панды», убеждал всех, что Украина добывает 20 млрд. кубов собственного, то есть абсолютно украинского газа, а ее жители в быту потребляют всего 18 млрд. кубов. «Что, нельзя снизить цены на газ для собственного населения, а не наживаться на продаже украинского и перепродаже российского газа? Ганьба!», – пламенно и праведно неистовствовал тогда Сеня, даже еще не зная, что он – шумер. И правда: про шумеров это выяснилось недавно. Но вот цены на газ для населения почему-то многократно выросли, когда Сеня, а потом его сменщик в премьерском кресле, еще один вылитый шумер Вова Гройсман многократно повысили не только газ, но и все тарифы ЖКХ, сделав их практически неподъемными. Ведь уже находятся подлецы, которые интересуются: как так, почему мы должны платить, когда сейчас наживаются еще больше те, которых к шумерам и близко подпускать нельзя? И ведь что самое противное: ну, задавали бы такие незрелые вопросы, еще полбеды, так нет же – требуют ответ...Или эти нешумерские пройдохи, которые не восхитились рассказом экс-вице-президента США Джо Бадена, поведавшего, как он очистил украинский политикум, а начали задавать вопросы и спорить, можно ли эти чудные свидетельства называть «подлинной независимостью страны». Вот вам фрагментик от мистера Байдена: «...Я ездил в Киев 12-13 раз и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут предпринимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст. Я ответил: «Так звоните ему». Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал, что уезжаю через 6 часов и, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли».Ну не эпическая ли сделка, достойная восхищения – поменять пройдоху на «ярд зелени»? Это же заслуживает восторга, подражания и продолжения. Говорят исподтишка: уволенный прокурор был кумом гаранта нации. Ну и что?! Если всех чьих-либо кумовьев, которые ошиваются в украинской власти, так выгодно толкнуть по такому курсу, то никаких кредитов МВФ шумерам больше не нужно. А гады все спрашивают, спрашивают, независимостью интересуются, что-то с чем-то сравнивают... Схрена ли такие вопросы, уважаемые товарищи?Слава Богу, что в это же время в Давосе был сам гарант нации. Он все слышал и снова назвал мистера Байдена «своим другом» и «большим другом Украины». Все опять подленько заинтересовались: что, торговля кумовьями возобновится по знакомому курсу? А одна журналистка, не называя себя и выпендриваясь в вышитой рубашке, вообще поинтересовалась у гаранта, зачем он принял «закон о войне». Имеется в виду закон о реинтеграции Донбасса, который объяснил «Мордору», кто он, «Мордор», есть – оккупант и агрессор. Но гарант срезал ее начисто. Сначала предложил «снять вышиванку», а потом потребовал говорить с ним по-украински. И вопрошающую тут же под белы рученьки выволокли из зала – так вдохновились ответом!Как, а?! Моща поистине шумерская! Так держать! Везде и повсеместно! Но главное в другом: все вдруг поняли, что суть споров и сама истина – не только в вине, как полагают многие. К ней можно приблизиться, если еще и одеться правильно, говоря при этом на расово правильном языке. Вот ключ к постижению истины и ответам на все вопросы, а не только споры. Одевались бы упомянутые Ионова и Геращенко по-человечески, говорили бы правильно, тогда и не воспринимали бы их как ложкомоек. А если бы вообще молчали, то и за королев сошли бы. В таком прикиде, конечно, за королев шумерских. Но нацию бы не опозорили, как та дура в вышитой рубашке, которая разбила лоб о броню шумерской логики гаранта нации. «СУГС!», «СНСВ!» и никаких глупых вопросов!