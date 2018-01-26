К субботе в большинстве областей ожидаются оттепели

В ближайшие сутки, 26 января, погоду большей части Украины будет определять гребень восточного антициклона и холодная воздушная масса, лишь западные области окажутся под влиянием более теплого воздуха, перемещающегося из центральной Европы, сообщает Укргидрометцентр. В пятницу в Украине без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, в восточных и южных областях восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 10-15°, днем 1-6° мороза; в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях ночью 15-21°, днем 4-9° мороза; в западных и Житомирской областях ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 4-7° тепла.



В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13° мороза, днем 1-3° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 6,7 градусов выше ноля в 1975 году, а самая низкая ночью на отметке 22,4 градуса мороза в 1891 году.



В субботу, 27 января, в Украине по-прежнему осадков не будет. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.



Температура в западных областях ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье до 7° тепла; на остальной территории ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза, в восточной части ночью 10-15°, днем 3-8° мороза.



В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 0-2° мороза.

