Венгрия предоставит Закарпатской области 8 тыс. вакцин от кори

Венгрия предоставит Закарпатской области 8 тыс. вакцин от кори, сообщила пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации со ссылкой на ее главу Геннадия Москаля.



Партия вакцин будет поставлена 26 января в качестве гуманитарной помощи.



В то же время в Закарпатской ОГА отметили, что вакцины, которые были распределены для Закарпатья из других областей, пока не поступили.



Закарпатская область - одна из областей, где зарегистрировано набольшее количество случаев заболевания корью. Так, по состоянию на 25 января заболело 406 чел., 319 из них – дети до 17 лет.



Как сообщалось, 23 января победитель конкурса на должность генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита сообщил, что в ближайшее время в Закарпатскую область будет передано около 10 тыс. доз вакцин от кори.

