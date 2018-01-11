Крупное итальянское информагентство Agenzia Nova сообщает о подробностях встречи Путина с Медведчуком по украинским вопросам

Состоявшуюся 10 января встречу президента России Владимира Путина с Виктором Медведчуком активно освещают иностранные СМИ.

Так, крупное итальянское информагентство Agenzia Nova 12 января не только сообщило о том, что «Кремль подтвердил встречу Путина с Медведчуком по украинским вопросам», но и перепечатало отдельные части интервью Медведчука «КП в Украине», в частности, о перспективах второго этапа обмена пленными.

«Вчера Медведчук в интервью «КП в Украине» заявил, что второй этап обмена пленными на Донбассе, восточном регионе Украины, будет возможен при наличии доброй воли киевских властей», — пишет Agenzia Nova.

«Речь идет о важном шаге по реализации Минских соглашений», — цитирует издание Медведчука. На территории Украины по состоянию на 4 января находятся 83 человека, которые разыскиваются ОРДЛО и подтверждены украинской стороной. В свою очередь, на территории ОРДЛО подтверждены 29 человек, разыскиваемых Киевом.

Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта на Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Представители ОРДЛО освободили 74 человека, на территорию самопровозглашенных республик вернулись 233 человека.

Как известно, во время встречи в Москве 10 января Путина и Медведчука обсуждалась украинская повестка дня : второй этап обмена пленными между Киевом и ОРДЛО, а также освобождение граждан Украины, осужденных на территории Российской Федерации; реальные перспективы ввода на Донбасс миротворческого контингента ООН и его приемлемый формат; перспективы выполнения Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в целом.