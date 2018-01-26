На Украине подорожают билеты на поезда

В текущем году "Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассажирских перевозок на более чем 20%. Об этом в четверг, 25 января, в интервью 112.ua сообщил и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов. По его словам, повышаться тарифы будут дважды, на 10% каждый раз. "Мы видим необходимость в повышении тарифа в нынешнем году. В финансовый план на 2018 год мы заложили цифры двухразового повышения на 10% каждое.

Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей", - сказал Кравцов.



Он отметил, что тариф не поднимался несколько лет.



"С пассажирскими перевозками ситуация достаточно сложная в плане тарифов. Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет", - сказал Кравцов.



По его словам, убыточное пассажирское хозяйство на Украине субсидируется за счет прибыльного грузового.

