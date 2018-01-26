Путин заявил, что ситуация вокруг Крыма постепенно стабилизируется

Президент России Владимир Путин заявил, что "драматичная" ситуация вокруг Крыма вскоре стабилизируется. Об этом он заявил в ходе телемоста с ведущими вузами страны, передает РИА Новости. После этой стабилизации Путин обещает ускоренное социально-экономическое развитие региона.



"На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться", - заявил президент РФ.



По его мнению, после решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем это развитие "только будет набирать темпы".



"Причем и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере развития производства по различным направлениям", - заверил Путин.

