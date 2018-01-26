Путин заявил, что ситуация вокруг Крыма постепенно стабилизируется

Путин заявил, что ситуация вокруг Крыма постепенно стабилизируется

Президент России Владимир Путин заявил, что "драматичная" ситуация вокруг Крыма вскоре стабилизируется. Об этом он заявил в ходе телемоста с ведущими вузами страны, передает РИА Новости. После этой стабилизации Путин обещает ускоренное социально-экономическое развитие региона.

"На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться", - заявил президент РФ.

По его мнению, после решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем это развитие "только будет набирать темпы".

"Причем и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере развития производства по различным направлениям", - заверил Путин.