Кабмин запретил чиновникам начислять сверхпремии

Правительство изменило структуру начисления премий и зарплаты чиновникам. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в пресс-службе Кабмина.



Отмечается, что соответствующее решение принято в рамках реформы государственной службы.



"Речь идет о невозможности чиновников начислять себе "баснословные" премии. Речь идет об изменении структуры выплаты. Надо утолить аппетиты, когда накручивают надбавки", - заявил премьер Владимир Гройсман, комментируя данное решение.



По его словам, поощрять чиновников следует только если люди на местах будут получать качественный сервис.

