Украина сократила экспорт стали почти на 20%

По итогам 2017 года украинские металлургические предприятия сократили экспорт продукции по сравнению с 2016 годом на 17,6% – до 14,58 млн т. Об этом сообщает в четверг, 25 января, объединение предприятий Укрметаллургпром. Так, в 2017 году металлургами произведено 18,44 млн т металлопроката (86% от аналогичного периода 2016 г.), из которых экспортировано 79,1% или 14,59 млн т. Для сравнения, в 2016 году доля экспорта была выше и составляла 82,4%.

Доля полуфабрикатов в экспорте за 2017 год составила 43,1%, доля плоского проката – 33,1%, длинномерного – 23,8%.



За аналогичный период 2016 г. экспортная доля плоского проката составляла 29,2%, длинномерного – 27%.



Отмечается, что снижение удельного веса длинномерного проката в украинском экспорте объясняется потерей в марте 2017 г. одного из основных производителей – Енакиевского металлургического завода, расположенного на неподконтрольной территории.



В 2017 году емкость внутреннего рынка потребления металлопроката составила 5,16 млн т (рост на 6,6% к 2016 году). Из указанного объема 1,3 млн т (25,1%) проката было импортировано. Для сравнения, из потребленных в прошлом году на внутреннем рынке 4,84 млн т металлопроката, доля импорта составила 21,8% (1,05 млн т).



Среди экспортных рынков украинской металлопродукции основными остаются страны Евросоюза (32,3% экспорта), Ближнего Востока (14,3%) и прочие страны Европы, включая Турцию (14%).



В то же время, импортируемая металлопродукция на 38,9% поступает из СНГ, 26,1% из Евросоюза и 25,6% из Азии.

