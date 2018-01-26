ЦИК РФ: на избирательную кампанию Путина израсходовано 46 млн. рублей

Расходы из избирательного фонда президента России Владимира Путина, баллотирующегося на новый срок, составили, по данным на 22 января, 46 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты, опубликованные в четверг на сайте ЦИК РФ.



По данным на 15 января, расходы из избирательного фонда Путина составляли 41,5 млн рублей. По состоянию на 22 января, израсходовано 46 млн 86 тыс. рублей.



Согласно данным ЦИК, всего в фонд Путина поступило 401 млн 482 тыс. рублей. При этом максимальная сумма расходов из фонда кандидата по закону не должна превышать 400 млн рублей. Около 1,4 млн рублей, согласно таблице, были возвращены.

