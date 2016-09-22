Минюст : в Киеве отменен запрет на продажу алкоголя в МАФах

В Минюсте заявили, что в Киеве все-таки отменен запрет на продажу алкоголя в МАФах. Об этом сообщили в Минюсте в ответ на запрос УНН. В ведомстве описывают всю хронологию судебных перепитий в этой истории, первое решение в которой было вынесено 20 декабря 2016 года по ходатайству АМКУ.



Потом летом 2017-го решение утвердил Хозяйственный суд Киева, потом Минюст открыл исполнительное производство, власти Киева продолжали его игнорировать, на них наложили штраф в 5 тыс. гривен.



"2 января 2018 в адрес отдела поступило заявление КГС от 26.12.2017 № 08 / 230-2808 об окончании исполнительного производства в связи с исполнением решения суда, так как постановлением Окружного административного суда города Киева от 06.07.2017, вступившим в законную силу 05.10.2017 по делу № 826/16071/16 признано противоправным и отменено решение Киевского городского совета от 22.09.2016 № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г., Киеве", - говорится в ответе Минюста.



24 января 2018 государственным исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительного производства.

