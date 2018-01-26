В ГД России разработали проект заявления о принятом на Украине законе о Донбассе

В комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками разработали проект заявления депутатов в связи с принятием на Украине закона о реинтеграции Донбасса, заявил в четверг первый зампред комитета Константин Затулин.



Парламент Украины в минувший четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Документ должен подписать спикер Верховной рады Андрей Парубий, после чего он будет передан на подпись президенту Украины. На данный момент Парубий еще не подписал закон. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.



"Мы рассматривали заявление, депутаты поддержали. Оно будет внесено минута в минуту, как только спикер Верховной рады Парубий его (закон – ред.) подпишет. Мы знаем, по крайней мере из СМИ, что это может произойти не раньше 6 февраля… Закон принят, и повод к принятию заявления у нас полный. Этот закон уже активно обсуждается, само обсуждение его активно комментируется", — заявил РИА Новости Затулин.

