Трейлер американского сериала "Семь секунд", снятого по мотивам "Майора" Быкова

Опубликован первый трейлер американского сериала "Семь секунд" (Seven Seconds), созданного по мотивам российского фильма "Майор" режиссера Юрия Быкова. Ролик доступен на канале онлайн-кинотеатра Netflix.



В первом сезоне этой криминальной драмы будет 10 эпизодов. Премьера "Семи секунд" состоится на Netflix 23 февраля 2018 года, сообщает в четверг, 25 января, TJ.



Сериал рассказывает историю расследования женщиной-детективом убийства 15-летнего подростка из города Джерси-Сити. Чернокожего мальчика сбивает белый офицер полиции, который спешит к своей беременной жене.



Сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступила Вина Суд, известная по адаптации для американского телевидения датского сериала "Убийство". Главные роли в сериале исполнили Реджина Кинг ("Американское преступление"), Клэр-Хоп Ашити ("Дитя человеческое"), Расселл Хорнсби ("Ограды") и другие.



Фильм "Майор" вышел в 2013 году. Он рассказывает о том, как один день, один неверный шаг изменили всю жизнь человека и его близких. Краткое содержание фильма таково: в день долгожданных родов своей жены майор полиции Сергей Соболев мчится в роддом вне себя от счастья. На скользкой зимней дороге он насмерть сбивает мальчика. Чтобы оправдать себя, майор использует свое служебное положение и запускает целую череду смертей. Быков является еще и сценаристом, и композитором ленты, а также сыграл в ней одну из ролей.



Съемки сериала стартовали в начале 2017 года. Продюсер проекта Алекс Резник, рассказывая Svopi, как российский контент адаптировали для западных зрителей, отметил, что это не первая в его практике адаптация: при его содействии в США вышел аналог отечественной программы "Что? Где? Когда?" и "Достояние республики".



По его словам, картина Быкова заинтересовала зарубежных кинематографистов, поскольку события "Майора" могут повториться в любой стране мира.





