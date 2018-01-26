Киевский суд отказался рассекретить декларации сотрудников СБУ

В Киевском апелляционном административном суде не удовлетворили апелляцию "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) на решение суда первой инстанции, которым было отказано в признании незаконным - засекречивание данных деклараций об имуществе и доходах сотрудников СБУ .



Об этом сообщила пресс-служба истца по делу против СБУ - "Центра противодействия коррупции".



Представители ЦПК заявили, что теперь намерены подать жалобу в Верховный суд.



"Суд отказал нам и оставил декларации всех сбушников засекреченными. Будем откровенны, это прогнозируемое решение. Мы не сдаемся, планируем подавать жалобу в Верховный суд", - говорится в опубликованном сообщении.



Окружной админсуд Киева 24 октября 2017 года, после 5 месяцев промедления, вынес решение по иску Центра противодействия коррупции к СБУ в связи с засекречиванием деклараций руководства спецслужбы и полностью отклонил все требования общественной организации.



В пресс-службе ЦПК констатировали, что решение было принято спустя 9 месяцев после подачи иска.



Представители Центра противодействия коррупции пытались в судебном порядке заставить СБУ рассекретить декларации руководства и следователей, а также признать незаконным создание спецслужбой собственной системы обработки и хранения деклараций.



Также активисты просили суд признать незаконным бездействие Национального агентства по предотвращению коррупции, в частности то, что работники НАПК не утвердили специальный порядок представления деклараций оперативниками и разведчиками, а вместо этого согласовали создание СБУ собственной "тайной" системы декларирования.



Отдельно активисты просили суд заставить руководство СБУ и НАПК опубликовать отсутствующие декларации в реестре е-деклараций.

