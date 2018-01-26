Сурков и Волкер проведут переговоры по Донбассу

Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер проведут в пятницу переговоры в Дубае, где обсудят урегулирование ситуации в Донбассе. Это будет их четвертая встреча, до этого они проводили переговоры 21 августа 2017 года в Минске, а также 7 октября и 13 ноября в Белграде. Накануне встречи с Сурковым Волкер традиционно побывал на Украине, где провел встречи с украинскими политиками, в том числе, с президентом Петром Порошенко.

Предполагается, что на встрече в Дубае стороны обсудят возможность соблюдения перемирия в Донбассе, вопрос обмена пленными, а также попытаются сблизить позиции РФ и США по поводу идеи ввода миротворцев в Донбассе.



Нынешняя встреча Суркова и Волкера, которая пройдет в Дубае, станет уже четвертой, однако продуктивными их назвать пока нельзя. Первая проходила в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе. Вторая — в октябре в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации". Последнюю же встречу в столице Сербии, на которой обсуждалась идея ввода миротворцев в Донбасс, Волкер и вовсе назвал "шагом назад".



"Последняя встреча стала действительно шагом назад. Россия вернулась к своей первоначальной концепции использования просто охранных сил (а не миротворческой миссии). Поэтому мы договорились, что мы возьмем паузу, подумаем о позиции друг друга и проконсультируемся", — заявил в декабре Волкер.



Сурков по окончании встречи с Волкером сообщил, что из 29 абзацев предложений к российскому проекту резолюции СБ ООН по миротворцем в Донбассе, которые американская делегация озвучила в Белграде, Россия сочла приемлемым только три. Поэтому по его словам, стороны решили продолжать работу по сближению позиций.



Четвертая встреча также предполагалась в Сербии, однако потом стало известно, что переговоры Волкера и Суркова решено перенести на 26 января в Дубай. С начала года это уже не первая идея американской стороны по "оживлению" зашедшего в тупик переговорного процесса по Украине. Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.



Подходы России, а также Киева, ЕС и США к идее миротворцев ООН в Донбассе серьезно отличаются. Москва считает, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.



Москва разработала свой проект резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе, с которым не согласен Киев. Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве подобные инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации с целью похоронить комплекс мер, единогласно одобренный Светом Безопасности ООН, и решить проблему силой".



Не способствует сближению на переговорах и решение руководства США о поставках вооружений Киеву, а также недавно принятый Верховной Радой Украины закон о "реинтеграции Донбасса", который де-юре закрепляет отказ Киева от выполнения Минских соглашений.



Тем не менее, как заявил Волкер накануне переговоров в Дубае, он с нетерпением ждет встречи с Сурковым, но, исходя из последних встреч, настроен не слишком оптимистично.



"Россия в ходе наших последних переговоров опять вернулась к своей сентябрьской идее (о миротворческой миссии ООН в Донбассе – ред.), которую я только что озвучил. Посмотрим, будет ли позиция России оставаться неизменной. Нельзя сказать, что я настроен оптимистично" — сообщил он в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.



Накануне переговоров в Дубае Волкер прибыл с визитом на Украину, где встретился с президентом страны Петром Порошенко, начальником Генштаба Виктором Муженко, министром по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадимом Чернышем, а также секретарем СНБО Украины Александром Турчиновым. Он также планировал посетить Донбасс, но в последнюю минуту отказался от этой идеи, как было объявлено, в связи с неблагоприятными погодными условиями.



Эксперты неоднократно подчеркивали, что сейчас вопрос о миротворцах в Донбассе находится в тупике из-за взаимоисключающих позиций сторон.



Близкий к переговорному процессу руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее назвал несколько возможных вариантов развития переговоров по Донбассу в 2018 году. При этом, по его словам, наиболее вероятными представляются достаточно пессимистичные прогнозы.



"На следующий год, мы считаем, что просматриваются четыре сценария развития переговоров в рамках российско-американского трека по Донбассу", — сказал политолог.



Первыми двумя вариантами он назвал провал переговоров и постоянные переговоры, зашедшие в тупик, "когда стороны будут общаться другим с другом, поддерживая диалог, но при этом не выходя на какие-то качественные и количественные решения".



"Мы считаем, что эти два сценария равновозможные и, скорее всего, выбор будет происходить между ними", — подчеркнул Чеснаков.



Другими сценариями эксперт видит согласование российского варианта резолюции по введению охранной миссии (в Донбассе – прим. ред.), что возможно при определенной гибкости американской стороны, и принятие иного варианта резолюции.

