Порошенко надеется на очередной транш МВФ до апреля

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что ориентировочно до апреля страна сможет получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ), так как на данный момент Украина выполнила 80% своих обязательств.



"Вероятно, "скрещиваю пальцы", до апреля у нас будет миссия и следующий транш", - сказал П.Порошенко в интервью Bloomberg в Давосе.



По его словам, Украина "выполнила 80%" своих обязательств.



Глава государства заверил, что он, правительство и украинский народ "готовы продолжать сотрудничество с МВФ".



Ранее в Давосе министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина планирует до мая выполнить все обязательства в рамках программы расширенного финансирования МВФ, что позволит ей получить очередной транш кредита.



Глава Минфина отметил, что по результатам встречи президента Украины с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард 24 января в Давосе окончательно согласовывается весь перечень обязательств для получения очередного транша кредита EFF.



Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.



После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.



В рамках четвертого пересмотра, который открывает путь для получения пятого транша, МВФ еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе. Помимо этого, Украине еще необходимо принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.



На минувшей неделе Киев выполнил одно из условий пересмотра – был принят новый закон о приватизации. Помимо того, П.Порошенко внес в Верховную Раду кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ, которая фактически стала вакантной с весны прошлого года, когда нынешняя глава Валерия Гонтарева подала в отставку.



Нацбанк ранее сообщал, что в 2018 году ожидает поступления двух траншей МВФ на общую сумму $3-3,5 млрд.

