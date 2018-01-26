Кортеж Трампа сбил в Давосе полицейского

Автомобиль из кортежа Дональда Трампа в четверг, 25 января, сбил в Давосе полицейского. Об этом сообщает газета Blick.



Как отмечается, инцидент произошел в четверг вечером, при попытке стража порядка остановить белый автомобиль марки BMW X5 со швейцарскими номерами, который, по утверждению газеты, входил в кортеж Дональда Трампа.



В тот момент, когда страж порядка попытался остановить машину, водитель прибавил скорость и ударил полицейского правым крылом. Происшествие попало в объектив одной из камер видеонаблюдения.



В результате инцидента полицейский не получил серьезных травм, поскольку сумел быстро среагировать и отскочить в сторону, что ослабило удар.



На данный момент никаких официальных комментариев по поводу происшествия ни со швейцарской, ни с американской стороны не поступало. Cегодня, 26 января, Дональд Трамп выступит с речью на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме.

