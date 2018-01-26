Квасьневский: эмоции в отношении Украины поутихли

Градус эмоций относительно Украины несколько снизился, но политика Запада относительно поддержки украинских реформ не изменилась. Об этом заявил бывший президент Польши Александр Кваьсневский в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщает Укринформ.



«Эмоции в отношении Украины несколько утихли. Но, что самое главное, политика остается такой же», - подчеркнул польский политик.



Квасневский выразил убеждение, что Запад понимает необходимость поддержки Украины и процесса украинских реформ.

