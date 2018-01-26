Александр Усик сразится за два пояса в тяжелом весе

27 января украинский боксер Александр Усик сразится с латышом Майрисом Бриедисом. На кону – два пояса, которыми владеют боксеры. Александр Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO, Майрис Бриедис – по версии WBC. Поединок будет транслировать телеканал «Интер», начало в 22.15.



10 лет в эфире



В январе исполняется ровно 10 лет программе «Большой бокс», в рамках которой транслируются поединки топовых украинских боксеров. В юбилейном выпуске «Большого бокса» ведущий проекта Роман Кадемин вместе с экспертами и звездными гостями вспомнят о самых ярких боксерских поединках, показанных в эфире «Интера», самых интересных интервью и гостях студии программы. А также поговорят о самых важных событиях в украинском боксе за последние десять лет.



«Бокс на «Интере» – это не просто спортивная программа, - говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер» Сергей Долбилов. – Это проект, который дает возможность зрителю в прямом эфире болеть за наших спортсменов, сопереживать в момент боя, испытывать чувство гордости во время победы, радоваться их достижениям и успехам. Много лет мы следили за поединками братьев Кличко – Владимира и Виталия. Сейчас появилось новое поколение, которое фактически переняло у них эстафетную палочку, – Василий Ломаченко и Александр Усик, а также локальные, но не менее яркие победы Виктора Постола, Вячеслава Сенченка и других боксеров. За 10 лет было много ярких событий и боксерких поединков, соучастниками которых благодаря «Большому боксу» становились зрители «Интера».



Не пропустите юбилейный выпуск «Большого бокса» и трансляцию одного из самых ожидаемых боев этого года – 27 января в 22:15 на телеканале «Интер».

