The New York Times: Трамп пытался уволить спецпрокурора по «российскому» расследованию

Президент США Дональд Трамп в июне 2017 года велел уволить специального прокурора Роберта Мюллера, который возглавляет расследование возможных связей его окружения с Россией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника.



Трамп утверждал, что у Мюллера есть конфликты интересов. В частности, в годы работы директором ФБР он вышел из гольф-клуба Трампа из-за разногласий по поводу членских взносов. Кроме того, он работал в юридической фирме, представляющей зятя Трампа Джареда Кушнера, и проходил собеседование на должность директора ФБР уже при Трампе.



Cоветник Трампа Дональд Ф. Макган отказался передавать в Минюст его поручение, заявив, что у увольнения Мюллера будут «катастрофические» последствия. Он также пригрозил, что уйдет в отставку сам, после чего Трамп отказался от своего решения.



Как следует из публикации, об этом эпизоде стало известно именно в ходе расследования Мюллера. Следователи опрашивали бывших и нынешних сотрудников Белого дома на тему возможного препятствия правосудию со стороны Трампа.



Трамп назвал публикацию The New York Times «фейковыми новостями».



Бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен руководителем независимого расследования о возможном вмешательства России в президентские выборы в США в мае 2017 года. Его расследование сосредоточилось на связях окружения Трампа с РФ.



В ходе расследования Мюллера были предъявлены обвинения бывшему главе штаба Трампа Полу Манафорту (они связаны с его лоббистской деятельностью). Бывший советник Трампа Майкл Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР о встречах с послом РФ.