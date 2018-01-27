Канада увеличила количество инструкторов для ВСУ
В Украину прибыли еще 50 канадских военных инструкторов в рамках операции UNIFIER. Об этом сообщил в пятницу, 26 января, посол Канады в Украине Роман Ващук.
"Усиливаем канадское присутствие – дополнительно 50 военных прибыли для операции UNIFIER. Поддерживаем Министерство обороны в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности в Украине", – сообщил Ващук в Twitter.
В свою очередь руководитель военной миссии в Украине Кристофер Ривз отметил, что на данный момент канадская миссия стала самой многочисленной, не уточнив точного количества военных из Канады.
Источник: Корреспондент
26.01 13:28