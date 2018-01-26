Создателей «Формы воды» обвинили в плагиате

Сын американского драматурга Пола Зиндела обвинил создателей фильма «Форма воды» в плагиате, сообщает The Guardian.



По словам Дэвида Зиндела, сюжет картины режиссера Гильермо дель Торо был вдохновлен и «явно заимствован» из пьесы его отца «Позволь услышать твой шепот» 1969 года. Сын драматурга считает, что имя Зиндела должно упоминаться в титрах фильма. Намерен ли Дэвид Зиндел инициировать судебное разбирательство о защите авторских прав, пока неизвестно.



«Мы шокированы тем, что крупная киностудия выпускает фильм, так явно заимствованный из творчества моего покойного отца, даже не признавая этого и не обращаясь к нам за предоставлением прав», — написал Дэвид Зиндел в письме редакции The Guardian.



Фильм «Форма воды», вышедший в российский прокат 18 января, является фаворитом оскаровской гонки. Лента номинирована на 13 наград, в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса» и «Лучший оригинальный сценарий». Помимо этого, картина уже выиграла «Золотой глобус» в категории «режиссура» и главный приз Венецианского кинофестиваля.



Сюжет «Формы воды» действительно перекликается с пьесой Зиндела, на что не раз намекали в интернете зрители, посмотревшие кино. Лента дель Торро рассказывает об истории любви уборщицы секретной правительственной лаборатории к таинственному морскому монстру, изучаемому военными. В пьесе Зиндела, по которой впоследствии была сделана телепостановка, фигурирует уборщица исследовательской лаборатории, влюбляющаяся в дельфина.



Кинокомпания Fox Searchlight настаивает, что сюжет фильма «Форма воды» является оригинальной идеей Гильермо дель Торо, который вместе с Ванессой Тэйлор значится автором сценария ленты. Представитель режиссера заявил, что дель Торо никогда не видел и не читал пьесу Зиндела, но подчеркнул, что тот готов к диалогу с наследниками драматурга.

