Мадуро обвинил венесуэльскую оппозицию в подчинении Колумбии, США и Испании

Венесуэльская оппозиция получила приказ от ряда иностранных правительств не участвовать в предстоящих президентских выборах. Такое мнение высказал в четверг президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.



"Правительство США, олигархи из [столицы Колумбии] Боготы и коррумпированное правительство Испании приказали оппозиции выйти из избирательного процесса, потому что она проиграет", - цитирует Мадуро сайт телеканала Globovision. Глава государства отметил, что, будь его воля, он "организовал бы президентские выборы уже в это воскресенье".



В минувший вторник Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила, что голосование должно пройти до 30 апреля текущего года. Ранее предполагалось, что выборы будут организованы в конце второго полугодия. В среду Мадуро подтвердил, что примет в них участие как "кандидат от рабочего класса".



На состоявшихся 10 декабря 2017 года выборах представители Единой социалистической партии Венесуэлы, которую возглавляет Мадуро, победили почти в 300 из 335 муниципалитетов страны. На губернаторских выборах в октябре социалисты обошли соперников в 18 регионах из 23, а позднее победили на повторном голосовании в штате Сулия.

