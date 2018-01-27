Создатель ленты Ла-Ла-Ленд снимет сериал для Apple

Режиссер музыкального фильма "Ла-Ла-Ленд" Дэмьен Шазелл займется съемками сериала для компании Apple. Об этом пишет издание Variety.



В настоящее время все подробности о будущем проекте держатся в секрете. Известно только, что Шазелл исполнит обязанности не только режиссера, но также сценариста и исполнительного продюсера.



До этого Шазелл уже имел опыт работы с проектами для стримингового телевидения.



Дэмьен Шазелл - американский независимый сценарист и режиссер. Известность ему принесли такие ленты, как "Одержимость" и "Ла-Ла-Ленд". В 2017 году он стал обладателем премии "Оскар" за лучшую режиссуру ("Ла-Ла-Ленд").

