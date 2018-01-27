Тимошенко готова поручиться в суде за Саакашвили

Около 10 депутатов Верховной рады, среди которых лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заявили о готовности поручиться за Михаила Саакашвили в ходе рассмотрения апелляции Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.



"Мы полностью поддерживаем свое ходатайство о поручительстве за Михаила Саакашвили, а также просим суд оставить в силе решение суда первой инстанции об отказе избрать ему меру пресечения", - заявила Тимошенко в ходе заседания Апелляционного суда Киева.



Ранее рассмотрение апелляции ГПУ неоднократно переносилось из-за отсутствия парламентариев. В ходе сегодняшнего заседания адвокаты подали ходатайство об отводе прокурору из-за его "предвзятости", но суд отклонил его.

