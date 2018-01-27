СБУ заявила о блокировке более 30 террористических сайтов

Служба безопасности Украины обнаружила более трех десятков сайтов, которые были зарегистрированы в украинской доменной зоне и где пропагандировались идеи международного терроризма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"В результате совместных действий был заблокирован тридцать один сайт, на которых пропагандировалась деятельность международных террористических организаций, запрещенных в Украине", – говорится в сообщении.



Отмечается, что незаконно зарегистрированные в Украине веб-ресурсы администрировались из других стран.



В СБУ добавили, что в обнаружении террористических сайтов им помогли IT-компании.

